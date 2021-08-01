Menteşe'de orman yangını (2)
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Menteşe'de orman yangını (2)

Menteşe'de orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Sungur- Göktepe mahalleleri arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Sungur- Göktepe mahalleleri arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. 

Cavit AKGÜN/MENTEŞE (Muğla),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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