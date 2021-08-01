Menteşe'de orman yangını (2)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Sungur- Göktepe mahalleleri arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Sungur- Göktepe mahalleleri arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Cavit AKGÜN/MENTEŞE (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün