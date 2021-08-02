Vatandaş desteğiyle yangın kontrol altına alındı
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Vatandaş desteğiyle yangın kontrol altına alındı

Vatandaş desteğiyle yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık bölgede çıkan yangın, çevre mahallelerden gelen vatandaşların ekiplere sağladığı büyük destekle kontrol altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık bölgede çıkan yangın, çevre mahallelerden gelen vatandaşların ekiplere sağladığı büyük destekle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Göktepe ile Sungur Mahalleleri arsında Kızılbelen mevkiinde orman yangını başladı. Köydeki vatandaşlar yangını söndürmek için genci, yaşlısıyla seferber oldu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, çevre mahallelerden gelen vatandaşlar da alevlere müdahale etti. Tam bir dayanışmanın sağlandığı yangın bölgesinde ekipler alevleri kontrol altına aldı.

Mahalle sakinlerinden Abdullah Demir, yangının evlerini tehdit ettiğini, ama buraya gelen vatandaşların desteği ile yangının söndürüldüğünü ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Vatandaşlarımızın desteği ile söndürdük"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise "Yangının duyulması ile birlikte ilçe merkezimize 60 kilometre uzaklıktaki bölgeye geldik. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Bu yangının kontrol altına alınmasında özellikle buradaki ve çevredeki vatandaşların emekleri çabalarının çok büyük olduğunu gördük. Menteşe halkı gerçekten çok duyarlı, yangın çıktığı anda müdahale ediyorlar. Dün ilçemizde 7 tane yangın meydana geldi. Hepsi de vatandaşlarımızın anında müdahalesi ile söndürüldü. Bugünlerde geçecek. Dikkatli olmak zorundayız, vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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