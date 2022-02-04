Menteşe'de öğrencilere ücretsiz sinema etkinliği düzenlendi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediye tarafından öğrencilere ücretsiz sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Menteşe Belediyesi okulların yarıyıl tatiline girmesiyle çocukları tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturuyor.

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler için karne hediyesi olarak Zeybek Sineması Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezinde "Kaptan Cingöz Macera Peşinde" film gösterimi gerçekleşti.

Film gösterimini izlemeye gelen çocukları sinema salonunda ziyaret eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Sömestr tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak ücretsiz sinema gösterimi hazırladık. Sinema gösterimi ile çocukların ebeveynleriyle hem eğlenceli hem de verimli bir yarıyıl tatili geçirmelerini sağladık. Tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

4 gün süren film gösterimini binlerce çocuk izlerken, çocuklara patlamış mısır ikram edildi