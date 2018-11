Menteşe'de Kivi Hasadı Başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tütüne alternatif ürünlerden birisi olarak Menteşe Ziraat Odası tarafından üreticilere önerilen Kivi ürününde hasat dönemi başladı.

Menteşe'nin kırsal mahallesi Yemişendere Mahallesinde 5 yıl önce Recep Tıraş tarafından fidanları dikilen Kivi ürününde her geçen yıl artış yaşanıyor. Bu yıl yaklaşık 3-4 ton ürün bekleyen üretici Tıraş, "Tütün bittikten sonra tütünün yerine Menteşe Ziraat Odası tarafından yapılan araştırmalarda özellikle ılıman iklimi seven ve tütünden daha az zahmetli ürün olan Kivi fidanı diktik. Her geçen yıl ürün kapasitesinde artış yaşanıyor. Kivi hasadını bu hafta başladık. Hasat dönemi olması nedeniyle Menteşe Ziraat Odası Başkanımız Mehmet Baştuğ ve mahalle muhtarımız Mehmet Günay da hasadımıza ortak oldular" dedi.

Muğla Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, çiftçinin gelir çeşidinin arttırılması yönünde yaptıkları çalışmalar kapsamında Yemişendere Mahallesinde Kivi ürününün iklim şartlarına müsait olduğunu söyledi. Baştuğ, "Geçmişte geçimini tütüncülük ile sağlayan çiftçilerimiz için alternatif ürün çalışmalarımız kapsamında Yemişendere Mahallesinde Kivi ürününün yapılabileceğini gördük. Yaklaşık 5 yıl önce Recep Tıraş bu alana ektiği Kivi ürününden geçen her yıl itibari ile ürün miktarında artış yaşadı. Bu yıl da Kivi hasat döneminde hem ürünleri görmek, hem de çiftçimizin alternatif ürünlerdeki başarı oranını görmek için hasat çalışmasına katıldı. Genellikle ılıman iklimde yetişen Kivi, kazanç olarak iyi bir gelir kapısı olabilir. Menteşe Ziraat Odası olarak çiftçimizin gelirlerinin arttırılması için sahada da kendilerine her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" dedi.

Yaklaşık 4 ton verim beklenen Kivi hasadın ardından güneş görmeyen bir ortamda bekletilerek satışa hazır geleceği açıklanırken, kilosunun üreticiden 3-4 lira arasında alınarak tüketiciye pazarına göre 7 liraya kadar satılabiliyor. - MUĞLA