Menteşe'de 'Kırsal Mahalle' düzenlemesi Belediye Meclisinde kabul edildi
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Menteşe'de 'Kırsal Mahalle' düzenlemesi Belediye Meclisinde kabul edildi

Menteşe'de 'Kırsal Mahalle' düzenlemesi Belediye Meclisinde kabul edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Menteşe Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen ek 3. madde ile Menteşe ilçesine bağlı mahallelerde kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan belirleme çalışmasını tamamladı.

Menteşe Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen ek 3. madde ile Menteşe ilçesine bağlı mahallelerde kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan belirleme çalışmasını tamamladı. Belediye Meclisinin incelemesi için İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilen ve komisyonca 3 ay süren değerlendirme sonucunda, Menteşe ilçesine bağlı 33 mahalle kırsal, 6 mahalle kırsal yerleşik alan olarak belirlendi. Karar belediye meclisince oy çokluğu ile onaylandı.

16 Ekim 2020 tarihinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen, "Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan, kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir. Kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir." Ek 3. Madde uyarınca, Menteşe Belediye Meclisi 66 Mahallede gerekli incelemeleri yaptı. Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup kanun ve yönetmeliğin belirlediği sosyo-ekonomik durumu, imar durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri kriterlerin dikkate alındığı, Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan tespitine göre Menteşe'de 33 mahalle kırsal, 6 mahalle kırsal yerleşik olarak belirlendi.

Kırsal Mahalle tespitine ilişkin yapılan değerlendirme sonucuna göre; Akyer, Algı, Avcılar, Bağyaka, Bozyer, Çakmak, Çamoluk, Çaybükü, Çırpı, Çiftlik, Dağdibi, Dağpınar, Denizova, Dokuzçam, Esençay, Fadıl, Gazeller, Göktepe, Günlüce, Karacaören, Kozağaç, Kuzluk, Meke, Muratlar, Özlüce, Sungur, Şenyayla, Taşlı, Yemişendere, Yenibağyaka, Yeniköy (Yerkesik), Yörükoğlu, Zeytin Mahalleleri olmak üzere 33 Mahalle Kırsal Mahalle olarak belirlenirken Yumaklı (Bayır), Derinkuyu, İkizce, Kıran, Kuyucak, Sarnıç mahalleleri de Kırsal Yerleşik Alan olarak tespit edilerek, belediye meclisince karara bağlandı.

Karar belediye meclisince oy çokluğu ile onaylandı. Menteşe Belediye Meclisi komisyonlarınca tespiti yapılan ve karara bağlanan müşterek komisyon raporu Büyükşehir Belediye Meclisine sunulacak. Büyükşehir Belediye Meclisinden alınacak karar ile tespiti yapılan mahalleler, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenecek. - MUĞLA

Menteşe'de 'Kırsal Mahalle' düzenlemesi Belediye Meclisinde kabul edildi
Menteşe'de 'Kırsal Mahalle' düzenlemesi Belediye Meclisinde kabul edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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