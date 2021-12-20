Menteşe'de Kar Mesaisi

Menteşe Belediyesi ekipleri, hafta sonunda yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle Menteşe'nin Özlüce, Çırpı, Sungur, Çavdar, Yemişendere, Fadıl, İkizce, Kozağaç, Derinkuyu, Denizova, Kıran, Gazeller, Meke, Muratlar, Yörükoğlu, Dokuzçam ve Şenyayla mahallelerinde yol açma ve kar küreme çalışmasında bulundular.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kırsal mahallelerde oluşan kar yoğunluğunun ardından yolları açık tutmak ve güvenli hale getirebilmek için ekiplerin hafta sonu vardiyalı olarak çalıştıklarını belirterek, ""Kırsal mahallelerimizde etkili olan kar yağışı sonrasında vatandaşlarımızın herhangi bir ulaşım zorluğu ile karşılaşmamaları için derhal harekete geçtik. Ekiplerimiz cumartesi ve pazar günleri vardiyalı olarak 24 saat boyunca görev yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmaması için tüm birimlerimiz ile hazırız." diye konuştu.

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