Menteşe'de Kar Mesaisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menteşe'de Kar Mesaisi

Menteşe'de Kar Mesaisi
Bültenler - Haberler | Güncel

Menteşe Belediye ekipleri hafta sonu boyunca 10 iş makinası, 1 tır, 4 kamyon ve 30 personel ile kar küreme ve yol açma çalışması yaparak yoğun bir mesai harcadılar.

Menteşe Belediyesi ekipleri, hafta sonunda yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle Menteşe'nin Özlüce, Çırpı, Sungur, Çavdar, Yemişendere, Fadıl, İkizce, Kozağaç, Derinkuyu, Denizova, Kıran, Gazeller, Meke, Muratlar, Yörükoğlu, Dokuzçam ve Şenyayla mahallelerinde yol açma ve kar küreme çalışmasında bulundular.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kırsal mahallelerde oluşan kar yoğunluğunun ardından yolları açık tutmak ve güvenli hale getirebilmek için ekiplerin hafta sonu vardiyalı olarak çalıştıklarını belirterek, ""Kırsal mahallelerimizde etkili olan kar yağışı sonrasında vatandaşlarımızın herhangi bir ulaşım zorluğu ile karşılaşmamaları için derhal harekete geçtik. Ekiplerimiz cumartesi ve pazar günleri vardiyalı olarak 24 saat boyunca görev yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmaması için tüm birimlerimiz ile hazırız." diye konuştu.

Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

 MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title