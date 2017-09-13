Menteşe'de Jandarmadan Esrar Operasyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyuşturucu ile mücadelenin artarak devam etmesi gerektiği açıklamasının ardından Muğla İl Jandarma Komutanlığı Menteşe İlçe Jandarma ekiplerinin kırsal mahallelerde ve karayolu üzerinde denetimlere ağırlı verildi. Bu kapsamda Çakmak Mahallesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 kg kubar esrar maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gazeller Jandarma Karakol ekipleri Çakmak mahallesine uyuşturucu kubar esrar maddesi getirileceği duyumu üzerine Çakmak mahalle içerisinde bir aracı takibe aldı. Şüpheli araçta bulunan içinde kubar esrar maddesi olduğu değerlendirilen çuval aracın içinden yol kenarına atıldı. Takip sonucunda araç ve şüpheli yakalandı. Etrafta yapılan arama sonucunda içinde yaklaşık 9-10 kg kubar esrar maddesi olduğu değerlendirilen çuval ele geçirilirken şüpheli A.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin sorgulaması tamamladıktan sonra adli makamlara sevk edilecek. - MUĞLA