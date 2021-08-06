Menteşe'de havadan-karadan müdahale devam ediyor
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Menteşe'de havadan-karadan müdahale devam ediyor

Menteşe'de havadan-karadan müdahale devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinden Menteşe ilçe sınırlarına sıçrayan orman yangını, Bayır Mahallesi ile Göktepe verici istasyonları arasında devam ediyor.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinden Menteşe ilçe sınırlarına sıçrayan orman yangını, Bayır Mahallesi ile Göktepe verici istasyonları arasında devam ediyor.

Sabah saatlerinde havadan üç helikopter ve kara ekiplerinin müdahalesi ile önü kesilmeye çalışılan orman yangınında yer ekiplerinin hat açma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için orman ekiplerinin yanında belediye ekipleri, gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Göktepe verici istasyonları yönünde alevlerin hızlı ilerleyişi helikopterin arka arkaya bölgeye su atmaları, yer ekiplerinin de arazöz, itfaiye ve dozerler ile etkin mücadelesi sonrası alevlerin ilerleyişi kısmen durduruldu. - MUĞLA

Menteşe'de havadan-karadan müdahale devam ediyor
Menteşe'de havadan-karadan müdahale devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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