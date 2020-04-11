Menteşe'de fırınlar ekmek dağıtımına başladı İçişleri Bakanlığı tarafından alınan iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında Menteşe ilçesindeki fırınlar ekmek dağıtımına başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında Menteşe ilçesindeki fırınlar ekmek dağıtımına başladı.

Vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılaması için sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında tutulan fırıncılar, mahalle aralarında dolaşarak vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılıyor. Sabahın erken saatlerinde servis araçlarıyla semt semt dolaşan fırıncılar "Ekmekçi geldi" diyerek vatandaşa haber veriyor. Apartman ve evlerinden çıkan vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyarak ekmek ihtiyacını karşılıyor. Mahalle aralarında sıcak satışın yanında telefonla arayarak ekmek siparişi veren vatandaşların evlerine ekmek servisi yapıldığını ifade eden fırıncılar; "Dün sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra, vatandaşlar ilk olarak fırınlara hücum etti. Panik yaşandı ancak biz fırıncılar olarak geceden itibaren çalışmalara devam ettik. Servis araçlarımız ve dağıtım eleman sayılarımızı arttırdık. Halkımız merak etmesin, onların ayağına kadar ekmeği götürüyoruz" diye konuştular. - MUĞLA

Kaynak: İHA