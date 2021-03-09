Menteşe'de cinsiyet eşitliğine 'Mor Bayrak' uygulaması
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Menteşe'de cinsiyet eşitliğine 'Mor Bayrak' uygulaması

09.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:02
Menteşe'de cinsiyet eşitliğine 'Mor Bayrak' uygulaması

Menteşe Belediye Meclisi tarafından 2015 yılından alınan meclis kararı ile yürürlüğe giren Mor Bayrak projesine yönelik ilk Mor Bayrak verildi.

Menteşe Belediye Meclisi tarafından 2015 yılından alınan meclis kararı ile yürürlüğe giren Mor Bayrak projesine yönelik ilk Mor Bayrak verildi. Bu kapsamda Menteşe ilçe merkezinde hizmet veren bir işletme, Belediye Meclisi tarafından belirlenen kadın emeğine ve işletme içerisinde kadın erkek eşitliğine önem verme kriterlerini yerine getirdiği için Mor Bayrak almaya hak kazanan ilk işletme oldu.

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde işletmeye verilen Mor Bayrak ile amaçlarının cinsiyet eşitliğini ödüllendirmek olduğunu ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşe Belediye Meclisi tarafından 2015 yılından alınan meclis kararı ile yürürlüğe giren Mor Bayrak projesine yönelik ilk işletmemize, Mor Bayrak'ı verdik. Projenin toplumun kadına olan bakış açısını ve kadının toplumdaki yeri konusuna olumlu anlamda etki edeceğine inanıyorum. Proje her alanda erkeklerle birlikte çalışan emekçi kadınlarımızın eşit bir şekilde haklarını almalarını sağlanmasını, kadının toplum içerisinde ekonomik olarak güçlenmesini ve daha saygın olmasını sağlayacaktır. Uygulamanın diğer işletmelerimize de örnek olacağına, Menteşemizde Mor Bayrak sahibi işletmelerin önümüzdeki süreçte artacağına inanıyorum. Bu kapsamda belirlenen kriterleri yerine getirerek Mor Bayrak kazanan işletmeyi kutluyorum" dedi.

Mor bayrak kriterleri

Menteşe Belediye Meclisi tarafından 2015 yılında alınan meclis kararı ile 'İşletmelerde kadın ve erkek çalışan sayısının oranları', 'Aynı işe ödenen ücrette eşitlik', 'Kadın çalışanların ihtiyaçlarına yönelik imkan ve kolaylıkların sağlanması' kriterlerini yerine getiren işletmelere Mor Bayrak veriliyor. - MUĞLA

Menteşe'de cinsiyet eşitliğine 'Mor Bayrak' uygulaması
Menteşe'de cinsiyet eşitliğine 'Mor Bayrak' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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