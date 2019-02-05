Menteşe'de Ceviz Yetiştiriciliği Kursu

Muğla'nın Menteşe İlçesinde kapama ceviz bahçelerinin sayılarında artışların olması ve çiftçilerin ceviz yetiştiriciliği konusundaki eksiklerinin giderilmesi için 'Ceviz yetiştiriciliği' kursu açıldı.

Bu kapsamda Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, öncelikle sertifikalı fidan desteğinden yararlanan çiftçiler ile kapama ceviz bahçesi kuran ve kurmayı düşünen çiftçilerin ceviz yetiştiriciliği kursları ve seminerleri ile teknik açıdan desteklenmeleri için programlar yapıldı. Aralık 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı arasında imzalanan İş Birliği Protokolü çerçevesinde Yerkesik Mahallesinde 148 saatlik Ceviz Yetiştiriciliği Kursu açıldı. Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Mühendis Turgut Bozkurt tarafından kursta öncelikle ceviz yetiştiriciliği yapmayı düşünen çiftçilerimize doğanın korunması (ekolojik faktörler), toprak yapısını tanımak (toprak analizlerinin önemi) bu iki faktörün anaç ve çeşit seçimin de son derece önemli olduğu ve cevizlerin döllenme biyolojileri hakkında bilgiler verildi.

Kurs sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olan kursiyerlere belgeleri teslim edildi. Talepler doğrultusunda kursların devam edeceği açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA