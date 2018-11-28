Menteşe'de Çekül Akademi Eğitimi

Türkiye'nin farklı belediyelerinde görev yapan mimar, inşaat mühendisi, arkeolog ve şehir bölge planlamacıları, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) tarafından düzenlenen Akademi Eğitimi kapsamında Menteşe ilçesinde buluştu.

"Görkemli bir geçmişten bugüne tarihi bir kenti kurgularken, Muğla örneği" başlığıyla düzenlenen eğitimin açılış toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu hizmet binasında gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe'de korumacılık bilincinin 70'li yıllarda başlayarak, günümüze kadar güçlenerek geldiğini ifade etti.



Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Menteşe'nin kültürel ve yapısal miraslarına sahip çıktıklarını belirten Gümüş, "Menteşe Belediyesi olarak bizden önceki yerel yönetimlerden bize miras kalan korumacılık bilincini daha da geliştirerek tarihsel ve kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Bu bağlamda 3 tescilli yapımızı yeniledik ve halkımızın kullanıma açtık." dedi.

Tarihsel yapı ve kültürel değerlere sahip çıkmaya orijinalliğini bozmadan geleceğe taşımaya devam edeceklerini aktaran Gümüş, bu yönde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Menteşe Belediyesi Etüd Proje Müdürü Yeliz Durmaz, Menteşe Belediyesi tarafından yenilenen tescilli yapılar Kültür evi, ek hizmet binası ve Narlı Kahvesi'nin restorasyon çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi verdi.