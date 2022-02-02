Menteşe'de camiye yıldırım düştü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Muğla genelinde dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış bugün etkisini artırdı.
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Muğla genelinde dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış bugün etkisini artırdı.
Sabah saatlerinden itibaren Menteşe'de etkisini gösteren yağış sırasında Ortaköy Mahalle Camii'ne yıldırım düştü. Büyük bir gürültüyle düşen yıldırım nedeniyle vatandaşlar paniğe kapılırken, camide büyük hasar meydana geldi. - MUĞLA