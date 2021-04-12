Menteşe'de Camilerde Ramazan temizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menteşe'de Camilerde Ramazan temizliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Menteşe'de Camilerde Ramazan temizliği

Menteşe Belediyesi'nin 4 kişilik cami temizlik ekibi ve 2 kişilik dezenfeksiyon ekibi tarafından ilçede bulunan camilerde Ramazan ayı öncesi temizlik ve ilaçlama çalışması yapıldı.

Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak

Menteşe Belediyesi'nin 4 kişilik cami temizlik ekibi ve 2 kişilik dezenfeksiyon ekibi tarafından ilçede bulunan camilerde Ramazan ayı öncesi temizlik ve ilaçlama çalışması yapıldı.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yaklaşan Ramazan ayı öncesinde camilerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonuna hız verdiklerini belirterek, "Pandemi öncesinde de ekiplerimiz tarafından ibadethanelerimiz düzenli olarak temizleniyor, bakım ve tadilatları yapılıyordu. Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte oyun parkları, çok amaçlı sosyal alanlar, meydanlar, spor alanları, ibadethaneler, ortak kullanım alanları olan tuvaletler, devlet kurumları ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ettik.

Bu süreçte ekiplerimiz tarafından Menteşe'deki camilerimizde Bin 600 kez dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Vatandaşlarımızın daha temiz ve daha sağlıklı şekilde ibadetlerini yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Cami içlerinde halıları özel makinelerle yıkayan 4 kişilik temizlik ekibi ayrıca pencereleri, ayakkabılıkları, kapıları, mihrap, kürsü ve minberi de temizliyorlar. Temizlik ekibinin ardından dezenfeksiyon ekibi tarafından camii dezenfekte ediliyor. - MUĞLA

Menteşe'de Camilerde Ramazan temizliği
Menteşe'de Camilerde Ramazan temizliği
Menteşe'de Camilerde Ramazan temizliği
Menteşe'de Camilerde Ramazan temizliği
Menteşe'de Camilerde Ramazan temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Türker Ertürk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Necip Uysal Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Menteşe'de Camilerde Ramazan temizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:27:01. #1.16#
title