Menteşe'de çalınan köpek sahibine teslim edildi
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Menteşe'de çalınan köpek sahibine teslim edildi

Muğla'nın Menteşe İlçesi Doğanköy Mahallesinde evinin önünden köpeğinin çalındığını güvenlik kamerasından tespit eden 61 yaşındaki Ummuhan Döğerli Tarçın isimli köpeğine kavuştu.

Menteşe'de çalınan köpek sahibine teslim edildi
16.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:57

Muğla'nın Menteşe İlçesi Doğanköy Mahallesinde evinin önünden köpeğinin çalındığını güvenlik kamerasından tespit eden 61 yaşındaki Ummuhan Döğerli Tarçın isimli köpeğine kavuştu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde pazarcılık yaparak geçimini sağlayan 61 yaşındaki Ummuhan Döğerli, pazar dönüşü çok sevdiği köpeğini bulamayınca mahalle içinde köpeğini aradı. Köpeğini bulamayan Döğerli, tek başına yaşadığı için bir hafta önce evine taktırdığı güvenlik kamera kayıtlarına bakınca köpeğinin bir araçla çalındığını gördü. Olayın Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirilmesinin ardından çalınan köpek bulunarak sahibine teslim edildi.

Köpeğine kavuşan Ummuhan Döğerli, "Tarçınıma kavuştum. Emeği geçen gazetecilere ve jandarmamıza teşekkür ederim. Çocuğuma kavuştum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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