Menteşe'de 2 temizlik personeli zehirlendi
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Menteşe'de 2 temizlik personeli zehirlendi

Muğla Kredi Yurtlar Kurumu Milli Piyango Öğrenci Yurdu'nda görev yapan 2 temizlik personeli, yanlış ürün kullanımı nedeniyle zehirlendi.

05.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:37
Menteşe'de 2 temizlik personeli zehirlendi

Milli Piyango Öğrenci Yurdu'nda görev yapan 2 temizlik personeli, yanlış ürün kullanımı nedeniyle zehirlendi.


Olay, Muğla'nın ilçesi Kötekli Mahallesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu Milli Piyango Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre 2 temizlik personeli, çalıştıkları esnada yanlış ürün kullanımı nedeniyle oluşan karışımdan etkilenerek zehirlendi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenen temizlik personelleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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