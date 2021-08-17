Menteşe Belediyesinin Esnafa Kira Desteği Sürüyor
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Menteşe Belediyesinin Esnafa Kira Desteği Sürüyor

Menteşe Belediyesinin Esnafa Kira Desteği Sürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Pandemi sürecinden etkilenen 346 kiracısına kira indirimi uygulayan Menteşe Belediyesi, esnafa ve üreticiye kira indirimi uygulamasını 2 ay daha uzattı.

Kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte Haziran ve Temmuz aylarında 145 kiracısına yüzde 50, 201 kiracısına yüzde 25 kira indirimi uygulayan Menteşe Belediyesi, kiracısı olan tarım arazisi üreticilerine de yüzde 50 kira indirimi uygulamaya devam ediyor.

Menteşe Belediyesi olarak Ocak Ayı Meclis Toplantısında oy birliği ile kabul edilen esnafa yönelik kira indirimini uygulamaya devam ettiklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş,

"Daha önce de Haziran ve Temmuz aylarını da kapsayacak şekilde kiracımız olan esnafa ve üreticimize kira indirimi uygulamıştık. Şimdi de Meclisimiz tarafından verilen yetki kapsamında kira indirimlerini 2 ay daha devam ettirme kararı aldık. Menteşe Belediyesi olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, tüm imkânlarımızla esnafımızın, üreticimizin ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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