Menteşe Belediyesinden özel öğrencilere ücretsiz yemek

Menteşe Belediyesi tarafından Muğla Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Muğla Menteşe Cumhuriyet Ortaokulunda eğitim gören 105 engelli öğrenciye, her gün ücretsiz yemek veriliyor.

Menteşe Belediyesi tarafından Muğla Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Muğla Menteşe Cumhuriyet Ortaokulunda eğitim gören 105 engelli öğrenciye, her gün ücretsiz yemek veriliyor.

Menteşe Belediyesi aşevinde hazırlanan yemekler Muğla Özel Eğitim Uygulama Merkezindeki 100 ve Muğla Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu özel eğitim sınıfındaki 5 öğrenciye ulaştırılıyor.

Yapılan uygulamayla ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe'de yaşayan engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamları boyunca herhangi bir engelle karşılaşmamalı için çalıştıklarını ifade etti.

Engelli çocuklara ücretsiz yemek uygulamasının yıllardır devam ettiğini belirten Gümüş, "Pandemi nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilen sürecin ardından bu uygulamamıza şimdi yeniden başladık. Belediyemizin aşevinde hazırlanan yemeklerimizi eğitimlerine devam eden 105 engelli çocuğumuza her gün ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da her gün ücretsiz yemek ulaştırmaya onlara destek olmaya da devam ediyoruz." diye konuştu

Gümüş, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç