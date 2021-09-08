Menteşe Belediyesinden özel öğrencilere ücretsiz yemek
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Menteşe Belediyesinden özel öğrencilere ücretsiz yemek

Menteşe Belediyesinden özel öğrencilere ücretsiz yemek
Bültenler - Haberler | Güncel

Menteşe Belediyesi Muğla Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Muğla Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki 105 engelli öğrenciye her gün ücretsiz yemek veriyor.

Menteşe Belediyesi aşevinde hazırlanan yemekler Muğla Özel Eğitim Uygulama Merkezindeki 100 ve Muğla Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu özel eğitim sınıfındaki 5 öğrenciye her gün ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Yapılan uygulama ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe'de yaşayan engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamları boyunca herhangi bir engelle karşılaşmamalı için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Gümüş, "Engelli çocuklarımıza ücretsiz yemek uygulamamıza yıllardır devam ediyorduk. Pandemi nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilen sürecin ardından bu uygulamamıza şimdi yeniden başladık. Belediyemizin aşevinde hazırlanan yemeklerimizi eğitimlerine devam eden 105 engelli çocuğumuza her gün ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da her gün ücretsiz yemek ulaştırmaya onlara destek olmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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