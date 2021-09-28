Menteşe Belediyesinden öğrencilere barınma desteği - Haberler
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Menteşe Belediyesinden öğrencilere barınma desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Menteşe Belediyesinden öğrencilere barınma desteği

Aynı anda 45 öğrenciye hizmet verebilecek şekilde düzenlenen belediyenin Kötekli ve Düğerek Mahallesindeki sosyal tesisleri bu anlamda geçici barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

MUĞLA (İHA) - Aynı anda 45 öğrenciye hizmet verebilecek şekilde düzenlenen belediyenin Kötekli ve Düğerek Mahallesindeki sosyal tesisleri bu anlamda geçici barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yeni eğitim - öğretim hayatının başlamasıyla birlikte şuana kadar 198 öğrencinin geçici barınma sorununu çözüme kavuşturduklarını belirterek, "Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi'ni tercih ederek eğitim hayatlarına kentimizde devam edecek olan, fakat barınma sıkıntısı yaşayan öğrenci kardeşlerimize imkanlarımız dahilinde destek oluyoruz. Kötekli ve Düğerek Mahallemizdeki sosyal tesislerimizi aynı anda 45 öğrencinin barınabileceği şekilde hizmete açtık. Sosyal tesislerimiz şuan tam kapasite olarak öğrenci kardeşlerimize hizmet veriyor. Bugüne kadar 198 öğrenci kardeşimizin geçici barınma sorununu çözüme kavuşturduk. Ayrıca Belediyemizin Elele Butik Dayanışma Merkezinden ihtiyaç sahibi öğrencilerin çarşaf, yastık, yorgan gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz bu gibi eşya ihtiyaçları için belediyemizin 0 252 214 48 80 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayabilirler. Menteşe Belediyesi olarak üniversite öğrencisi kardeşlerimizin barınma sorunlarına çözüm üretmeye, onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Menteşe Belediyesinden öğrencilere barınma desteği

Menteşe Belediyesinden öğrencilere barınma desteği

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