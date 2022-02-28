Menteşe Belediyesi, yerel ürünlerini görücüye çıkardı

BODRUM, MUĞLA (Bültenler) - Zeytinyağından, ata tohumlarına kadar tamamen kendi imkânları ile ürettikleri ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunan Menteşe Belediyesi açtığı stant ile yerli üreticiler ile de buluştu.

Menteşe Belediyesi katılım sağladığı Bodrum ve İzmir'deki Tohum Takas Şenliklerinde kendi ürettiği zeytinyağ ve ata tohumları ile Yerkesik Kırsal Kalkınma Kooperatifinin yerel ürünlerini tanıttı.Şenliğe katılım sağlayanların yoğun ilgisini gören Menteşe Belediyesi'nin standını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ile çok sayıda üretici ziyaret etti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tohum takas şenliklerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Menteşe Belediyesi olarak yerel üretimin önemini biliyor, zeytinyağından ata tohumlarına kadar birçok yerel üretim çalışmalarında bulunuyoruz. Tohum takas şenliği düzenliyor, üreticilerle buluşuyoruz. Belediye olarak çevre il ve ilçelerde düzenlenen tohum takas şenliklerine de katılım sağlıyoruz. Belediyemizin tarım birimi hafta sonu Bodrum'da bugünde İzmir 'de düzenlenen tohum takas şenliklerine katılım sağlayarak, yerel ürünlerimizi üreticilerle buluşturdu. Buradaki amaç hem yerel ürünlerimizi tanıtmak hem de yerli üretim çalışmaları konusunda bilgi alışverişinde bulunmak. Zira bu tür organizasyonlar çok değerli. Menteşe Belediyesi olarak tohum takas şenliklerini destekliyor ve katılım sağlamaya özen gösteriyoruz."

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