Menteşe Belediyesi'nin her yıl yoğun ilgi gören yaz kursları başlıyor
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Menteşe Belediyesi'nin her yıl yoğun ilgi gören yaz kursları başlıyor

Menteşe Belediyesi'nin her yıl yoğun ilgi gören yaz kursları başlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kurslara kayıtlar 25 – 30 Haziran tarihleri arasında Menteşe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen yapılacak.

Menteşe Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yaz kurslarını yeniden faaliyete geçiriyor. Temmuz ayı itibariyle zumba, futbol, karate, voleybol, masa tenisi, jimnastik, atletizm oryantiring ve dans branşlarına yeni kayıtlar 25 – 30 Haziran tarihleri arasında alınmaya başlanacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yaz kurslarına ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl hepimiz için çok zor geçti. Pandemi sadece sağlığımızı değil sosyal hayatımızı da olumsuz etkiledi. Bu süreçte çocuklarımızın, gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği yaz kurslarımızı da açamadık. Kurslarımızın bir kısmını online olarak vermek zorunda kaldık. Temmuz ayı itibariyle artık normalleşme dönemine giriyoruz. Bu süreçte online olarak verdiğimiz zumba, futbol, karate, voleybol, masa tenisi, jimnastik, atletizm, oryantiring ve dans kurslarımızın tümünü yaz kursları kapsamında yüz yüze vereceğiz. Sağlık önlemleri kapsamında yapılacak kurslarımıza kayıtlar 25 Haziran'da başlıyor. Pandemi nedeniyle kısıtlamalardan dolayı evlerinden çıkamayan çocuklarımız, gençlerimiz yaz kurslarımızla birlikte hem zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirecekler, hem de sosyalleşmiş olacaklar." dedi.

Kaynak: Bültenler

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