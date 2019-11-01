Menteşe Belediyesi'nden Kıyı Temizliği

01.11.2019 12:20

Yoğun geçen bir turizm sezonunu geride bıraktıklarını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Bölgemiz her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Sahil şeritlerimizin, orman varlığımızın ve doğal alanlarımızın korunması kadar temiz tutulması da bizim için çok önemli. Bu nedenle, ekiplerimiz Çınar ve Akbük arasındaki sahil kesimi ve ormanlık alanlarda bırakılan çöpleri topladı. Vatandaşlarımızdan ricamız, kamplarını kurduktan ya da piknik sonrası oluşan atıkları en yakındaki çöp konteynerlerine bırakmaları." dedi.

Kaynak: Bültenler