Menteşe Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek - Haberler
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Menteşe Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek

Menteşe Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek

Menteşe Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını gün içinde de devam ederken, ihtiyaç sahibi vatandaşların da yemeklerini ulaştırıyor.

Menteşe Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını gün içinde de devam ederken, ihtiyaç sahibi vatandaşların da yemeklerini ulaştırıyor.

Yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yıl boyunca devam ettirdiği yemek desteğini bugünde sürdüren Menteşe Belediyesi, kentte etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası evden çıkamayan, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara Belediye Aşevi'nde hazırlanan yemekleri kapılarına kadar ulaştırıyor. Hava şartları nedeniyle olumsuzluk yaşayan vatandaşlar Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezini arayabilir, 0 (552) 214 48 80 numaralı WhatsApp ihbar hattına mesaj atabilirler. - MUĞLA

Menteşe Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek

Menteşe Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek

Menteşe Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

kar, Yerel, Haber

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