Menteşe Belediyesi'nden evlere hizmet
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Bahattin Gümüş, Menteşe, Yaşam

Menteşe Belediyesi'nden evlere hizmet

Menteşe Belediyesi ülke genelinde alınan sağlık önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından evlere hizmet dönemini başlattı.

23.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:05
Menteşe Belediyesi'nden evlere hizmet

Menteşe Belediyesi ülke genelinde alınan sağlık önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından evlere hizmet dönemini başlattı. Ekipler, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tüm alışveriş ihtiyaçlarını karşılıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş evlere hizmet uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan ve sokağa çıkmaları yasaklanan vatandaşlarımızın sağlığı da bu noktada bizim için çok önemli. Menteşe Belediyesi olarak bu konuda bir adım attık ve evlere hizmet dönemini başlattık. Toplum sağlığına destek olmak adına evinden sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan vatandaşlarımızın alışverişlerini görüyor ve hizmeti evlerine götürüyoruz. Belediyemizin iletişim numaralarını arayan vatandaşlarımızın her türlü talep, öneri ve isteklerini alıyor, alışverişinden tutunda, ilaçlarına kadar ihtiyaçlarını karşılama yönünde çalışıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızdan tek istediğimiz evlerinde kalmaları. Bu isteğimiz onların ve toplumun sağlığı için. Belediye olarak yaş almış vatandaşlarımızın yanındayız ve ne ihtiyaçları varsa anında karşılamaya da hazırız. Söz verdiğimiz gibi 24 saat 65 yaş üstü vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Şimdi dayanışma zamanı. Birlikte başaracağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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