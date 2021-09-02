Menteşe Belediyesi'nden Eğitime Destek
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Menteşe Belediyesi'nden Eğitime Destek

Menteşe Belediyesi'nden Eğitime Destek
Bültenler - Haberler | Güncel

Menteşe Belediyesi yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte kırsal mahallelerde eğitim öğretim hayatına yeni başlayan çocuklara dayanışma çantası vererek destek oluyor.

İlkokula yeni başlayan çocukların eğitimine destek olmak adına içerisinde defter, silgi, kalem, etiket, kalemlik, kağıt, pastel ve kuru boya kalemleri gibi kırtasiye malzemeleri bulunan çantalar, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından çocuklara hediye edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çocuklara hediye edilen dayanışma çantaları ile eğitimlerine destek olduklarını belirterek, "Dayanışma Çantası uygulamamız uzun yıllardır devam ediyor. Belediyemiz kurulduğu günden bu yana özellikle kırsaldaki okullarımızda bu uygulamamızı sürdürdük. Geçtiğimiz yıl çocuklar içinde çok zor geçti. Eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kaldılar. Evlerinden çıkamadılar.Bir çocuğun okulda, sınıfta arkadaşlarıyla aldığı eğitimin yerini hiçbir şey tutmuyor. Yüz yüze eğitim bu anlamda çok önemli. Menteşe Belediyesi olarak biz de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Kafaca ve Yeşilyurt Mahallemizde ilkokula başlayan çocuklarımıza, dayanışma çantalarından hediye etmeye başladık. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Eğitim öğretim hayatlarında herhangi bir eksiklikle karşılaşmamaları ve mutlu olmaları için onlara dayanışma çantası hediye ediyor, eğitimlerine destek oluyoruz. Velilerimizden de isteğimiz lütfen aşılarımızı olalım. Okullar tekrar kapanmasın, çocuklarımız eğitimlerinden uzak kalmasın." dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Kafaca ve Yeşilyurt Mahallerinde ilkokula yeni başlayan 50 öğrenciye dayanışma çantası hediye etti. Çanta hediyesi sırasında Menteşe Belediyesi tarafından yapılan ecza dolaplarının içlerindeki ilk yardım malzemeleri de yenilendi.

Kaynak: Bültenler

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