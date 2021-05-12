Menteşe Belediyesi'nden "Ata'ya Saygı" Online satranç turnuvası

Menteşe Belediyesi ve Muğla Atatürkçü Düşünce Derneğinin ortaklaşa düzenlediği "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Ata'ya Saygı Satranç Turnuvası" bu yıl internet üzerinden canlı olarak düzenlenecek.