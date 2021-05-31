Menteşe Belediyesi 'İstihdam Ofisi' kuruldu

Menteşe Belediyesi iş arayanlar ile işverenleri istihdam ofisinde buluşturuyor.

Menteşe Belediyesi iş arayanlar ile işverenleri istihdam ofisinde buluşturuyor. Menteşe'de iş arayan vatandaşlara destek olmak amacıyla kurulan istihdam ofisi sayesinde, iş arayanlar ile işverenler bir araya geliyor. "İstihdam Ofisi" sayesinde iş arayan vatandaşlara iş bulunmasına destek olmak, işverenlere de gerekli işgücünü sağlamak amaçlanıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş istihdam ofisi hakkında yaptığı açıklamada, "Pandemi sadece sağlık alanında değil, ekonomik alanda da hayatımızı olumsuz etkiledi. Pandemi sürecinde işyerlerinin kapalı olması, artan işsizlik, alım gücünün azalması ve yaşam koşullarının her geçen gün zorlaşması bizlerin de bu yönde ne yapabiliriz konusunda bir çalışma yapmamıza neden oldu. İş arayan hemşehrilerimize destek olmak, işgücü arayan işverenlere de gerekli işgücünü sağlamak amacıyla 'İstihdam Ofisi'mizi kurduk. 'İstihdam Ofisi' sayesinde iş arayan Menteşeli vatandaşlarımız ile işverenleri bir araya getiriyoruz. İş arayan ve başvuru formunu dolduran hemşehrilerimizin bilgilerini kendisinden gerekli onayı aldıktan sonra işverenler ile paylaşıyoruz. Daha sonraki süreçte iş arayan hemşehrimiz ile işveren bir araya geliyor. Bu sayede iş arayan hemşehrilerimize bir iş, işverenlere de iş gücü sağlamış oluyoruz. Amacımız pandemi süreci ve sonrasında vatandaşlarımıza destek olmak" dedi.

Menteşe Belediyesi bünyesinde kurulan 'İstihdam Ofisi'ne başvuru yapacak vatandaşların Menteşe'de ikamet etmesi şartı aranıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı