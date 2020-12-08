Menteşe Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
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Menteşe Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

08.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:10
Menteşe Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Menteşe Belediyesi, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan veya izole olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Menteşe Belediyesi, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan veya izole olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Pandemi sürecinde belediyelerin ekonomik gelirlerinin düşmesine rağmen, halka dokunan pek çok proje ve çalışma yaptıklarını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana, işçimizden başkan yardımcımıza kadar, vatandaşımızın herhangi bir sorun ve eksikle karşılaşmaması için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hafta içi her gün Aşevimizde yapılan sıcak yemeklerden gönderiyoruz. Covid-19 nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlarımızın pazar masraflarını görüyor, alışveriş ihtiyaçlarını karşılayarak, temassız bir şekilde kapılarına bırakıyoruz. Pandemi sürecini tüm halkımız ile birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak atlatacağız" diye konuştu. - MUĞLA

Menteşe Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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