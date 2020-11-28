Menteşe Belediyesi hayvan yetiştiricisi için yem bitkisi üretiyor

Menteşe Belediyesi üreticiyi, çiftçiyi destekleyen çok sayıda projeyi hayata geçirirken, şimdi de hayvan üreticileri için yem bitkisi üretimi için 12 dönümlük araziye Korunga yem bitkisi tohumu dikti.

Menteşe Belediyesi üreticiyi, çiftçiyi destekleyen çok sayıda projeyi hayata geçirirken, şimdi de hayvan üreticileri için yem bitkisi üretimi için 12 dönümlük araziye Korunga yem bitkisi tohumu dikti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sağlıklı bir geleceğin ve güçlü bir ekonominin temelinin üretim olduğunu kaydetti. 'Geleceğimiz için üretiyoruz' sloganıyla başlatılan proje kapsamında Kafaca, Düğerek ve Karabağlar Yaylasındaki belediyeye ait toplam 52 dönümlük arazilerde ata tohumu ve fide ekimi yaptıklarını hatırlatan Başkan Gümüş, "Menteşe bölgemiz çok verimli topraklara sahip. Halkımızın büyük bir bölümü de gelirini tarımdan elde ediyor. Bizde bu yüzden tarımsal üretime ve bölge üreticisinin desteklenmesine çok önem veriyoruz. Bu kapsamda şimdi de Muğla Yerel Tohum Derneği ile işbirliği içerisinde korunga yem bitkisi tohumu ekimi yaptık. Korunga; hayvanları sağlık olarak rahatsız etmeyen, protein ve mineral bakımından zengin sağlıklı bir bitki. Ekimi yapılan korungaları hasat yapılıp kurutulmasının ardından balyalanarak bölgede hayvancılık yapan üreticimize dağıtacağız. Bölge üreticimizin, çiftçimizin hayvancımızın desteklenmesi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı