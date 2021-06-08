Menteşe Belediyesi esnafa kira desteğini 2 ay uzattı
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Menteşe Belediyesi esnafa kira desteğini 2 ay uzattı

Menteşe Belediyesi esnafa kira desteğini 2 ay uzattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kademeli normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte Haziran ve Temmuz aylarında 143 kiracına yüzde 50, 201 kiracısına yüzde 25 kira indirimi uygulayacak olan Menteşe Belediyesi, kapanan 2 işyerinden de kira almayacak.

Kademeli normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte Haziran ve Temmuz aylarında 143 kiracına yüzde 50, 201 kiracısına yüzde 25 kira indirimi uygulayacak olan Menteşe Belediyesi, kapanan 2 işyerinden de kira almayacak. Bu süreçte, işyeri kiralarına zam yapmayan Menteşe Belediyesi, tarım arazilerinde kiracısı olan üreticiye de yüzde 50 kira indirimi uygulamaya devam edecek.

Menteşe Belediyesi, Ocak Ayı Meclis Toplantısında oy birliği ile kabul edilen esnafa yönelik kira indirimini 2 ay daha uzattı. Haziran ve Temmuz aylarını da kapsayacak şekilde kiracısı olan yerel esnafa indirim uygulamaya devam edeceklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Belediyeler Kanunu gereği açık olan kiracılarına yönelik indirime gidebilirler' şeklinde bir genelde gelmiş, biz de bu genelge ile belediyemiz kiracılarına yönelik kira indirimine gitmiştik. Bu nokta da kademeli normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte açılan ve kiracımız olan 143 işyerine yüzde 50, 201 işyerine de yüzde 25 kira indirimi uygulamasına devam edeceğiz. Kiracılarımıza zam yapmayacak, pandemi nedeniyle kapanan 2 işyerinden de kira almayacağız. Tarım arazilerinde kiracımız olan üreticilerimize yönelik yüzde 50 kira indirimi uygulaması da aynı şekilde devam edecek. Meclisimizde oy birliği ile kabul edilen kira indirimi ile yerel esnafımıza ve üreticilerimize olan desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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