Menteşe Belediyesi esnafa desteğe devam ediyor
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Menteşe Belediyesi esnafa desteğe devam ediyor

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Menteşe Belediyesi esnafa desteğe devam ediyor

Pandemi sürecinde kiracısı olan esnafa sahip çıkan Menteşe Belediyesi, kiracılarına yönelik yaptığı % 50 ve %25 kira indirimlerini Nisan ve Mayıs Aylarını da dâhil ederek 2 ay uzattı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Pandemi süreci devam ediyor. Bu süreçte kiracımız olan işyerlerine yönelik kira indirimini Nisan ve Mayıs ayını da dâhil ederek 2 ay daha uzattık. Esnafımıza bu süreçte destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Gümüş kira indirimi kararını Nisan Ayı Meclis toplantısında oy birliği ile aldıklarını belirterek, "Pandeminin üzerinden 1 yıl geçti. Süreç devam ediyor. Bu süreçte hepimiz sadece sağlık yönünden değil, ekonomik olarak da zor günler geçiriyoruz.Belediye Meclisi olarak oy birliği ile aldığımız karar doğrultusunda kiracılarımıza destek olmaya karar verdik.Geçtiğimiz aylarda başlattığımız kiracılarımıza yönelik %50 kira indirimini Nisan ve Mayıs aylarını da dâhil ederek 2 ay uzattık. Şuan için 136 kiracımıza %50,203 kiracımıza %25 kira indirimi uygulamaya devam edeceğiz. Kapalı olan 3 kiracımızdan bu süre zarfında kira almayacağız.Esnafımızın yanında üreticilerimize de desteğimiz devam edecek. Kiracımız olan çiftçimize de tarım arazilerinde uyguladığımız % 50 kira indirimini 2 ay daha uzattık. Menteşe Belediyesi olarak her zaman yerel esnafımızın ve üreticimizin yanındayız." dedi.

Kaynak: Bültenler

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