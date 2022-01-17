Menteşe Belediyesi, en düşük maaşa %46,86, personele ortalama %36,83 zam yapıldı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile DİSK- Genel İş Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş arasında imzalanan sözleşmeye göre, en düşük maaş alan personele % 46,86 tüm personele ise ortalama % 36,83 oranında zam yapıldı.

DİSK Genel İş Sendika Başkanı Uzay Kocabaş, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Personel limited şirketindeki 600'e yakın arkadaşımızın 2022 yılı ücret zammı ile kadrolu arkadaşlarımızın ücret zammı taraflarca anlaşmaya varmıştır. Hepimize hayırlı olmasını dilerim.Başkanımıza görüşmeler sürecinde verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemiz hepimize hayırlı olsun." dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş her zaman işçinin emekçinin yanında olduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi; "2021 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. Pandemi, orman yangınları ve geçtiğimiz günlerdeki aşırı yağışlarda olduğu gibi belediye her zaman belediye çalışanlarımız, işçilerimiz vardı, sizler vardınız. Halkımızın en ufak sıkıntısında belediye olarak biz hep ordaydık. O yüzden çok kıymetli ve değerlisiniz.Bu kent bugün bu kadar güzelse bu kent bugün çevresiyle, yollarıyla, parklarıyla, yeşil alanlarıyla halka hizmetiyle halk memnunsa, halk bugün Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş aday olursa %60 - %70'ler oranında oy veririm diyorsa bu benim sayemde değil sizin sayenizdedir.O yüzden iyi ki varsınız.Belediyemizin bütçesinin el verdiği ölçüde sizlere ailenizle beraber, çocuklarınızın mutlu olması için en iyi şekilde geçiminizi sağlayabilmeniz için elimizden geleni yaptık. Emekçi kardeşlerimiz bizim en değerlilerimizdir."

Başkan Gümüş toplu iş sözleşmesinde yaptığı açıklamada, "Bugün çalışanlarımızı yasal olarak koruma altına alan toplu iş sözleşmesine imza koyuyor, maaşlarınızda önemli bir artış sağlıyoruz. Ekonomik kriz nedeniyle paranın pul olduğu, alım gücünün düştüğü şu günlerde sendikamızla birlikte çalışan emekçi kardeşlerimizin geliri arttıracak toplu sözleşme görüşmeleri tamamlayarak anlaşmaya vardık.İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile işçinin ve emekçinin hakkını gözeterek enflasyona ezdirmedik.Tüm personelimize günlük 50 Türk lirası zam yaptık. En düşük yevmiyeyi 175 TL en yüksek günlük yevmiyeyi 250 TL oldu.1 yıl içerisinde Şubat ayında 4 ikramiye olmak üzere toplamda 24 ikramiye vereceğiz.Engelli personelimize mayıs aylarında 500 TL ödeme yaparken bu yıl 1.000 TL ilave ödeme yapacağız.Temizlik işlerinde çalışan personellerimize her ay verdiğimiz 100 Türk Lirası'nı 200 Türk Lirasına çıkardık.Tüm işçilerimize 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle verdiğimiz 200 TL'yi 300 TL olarak arttırdık. Çocuğu okuyan personelimize yaptığımız öğrenim yardımına % 40 zam yaptık. 2022 yılında lisans mezunu personelimize 100 TL, ön lisans mezunu personelimize 75 TL yardım yapılmasına karar verdik.Bugün imzalayacağımız sözleşme ile personeller arasındaki maaş makasını daraltmak için en düşük maaş alan personelimize % 46,86 zam yaptık. Eşit iş eşit ücret anlayışıyla personeller arasındaki maaş farkını daralttık. Tüm personelimize ise ortalama yüzde 36, 83 zam yaptık. Bu zamlarla birlikte en düşük maaş alan çalışanımızın cebine ayda 4 bin 634 lira girmiş olacak. İkramiyelerle birlikte bu rakam en düşük 4 bin 980 Türk lirası olacak. Ayrıca belediyemizde çalışan 57 kadrolu işçimiz için ek protokol imzalayarak maaşlarını iyileştirdik. Buna göre; Günlük yevmiyeyi 60 TL, Sosyal Yardım ücretini 320 TL ve 1 Mayıs ödemesini 300 TL olarak kararlaştırdık. Emeğin en yüce değer olduğunu biliyor emekçimizin, işçimizin yanında olmaya devam ediyoruz.Bu anlaşmayla 'memuru işçiyi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz' diyerek özensiz politika yapanlara, Menteşe Belediyesi olarak bu işin nasıl yapılacağını gösterdik. Tabi ki genel başkanımızın talimatı ve sosyal demokrat yönetim anlayışımız gereği. Bu nedenle gururluyuz. Menteşe Belediyesi olarak bugün olduğu gibi önümüzdeki süreçte de çalışan emekçilerimizi ekonomik kriz ve enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz, imkânlarımız dâhilinde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Zira bu ülkede gençlerin, yoksulların, çalışan ve üretenlerin, işçilerin ve kadınların güvencesi biziz. Hep birlikte işçimizle, memurumuzla, tüm çalışanlarımızla el ele dayanışma içerisinde Menteşe halkına hizmet götürmeye devam edeceğiz. Değerli çalışma arkadaşlarım lafı uzatacak değilim. Konuşmamı şu sözlerle bitirmek istiyorum: "Eğer bir yerde davullar çalıyor, zurna sesi yükseliyorsa, orada her şey yolundadır, orada bayram vardır." Toplu sözleşmeniz hayırlı, uğurlu olsun, bereketli olsun. Ailelerinize ve size saygılar sunuyorum." dedi.

Konakaltı Kültür Merkezinde imzalanan toplu iş sözleşmesi sonrası Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş işçilerle birlikte davul zurna eşliğinde zeybek oynadı.

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