Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne alınan yeni araçları inceleyerek araçlar ve kullanım alanları ile ilgili bilgi alan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, halkın ihtiyaçlarına anında cevap vermek ve Menteşe için daha kaliteli hizmet üretebilmek adına araç filosunu güçlendirdiklerini kaydetti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne alınan yeni araçları inceleyerek araçlar ve kullanım alanları ile ilgili bilgi alan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, halkın ihtiyaçlarına anında cevap vermek ve Menteşe için daha kaliteli hizmet üretebilmek adına araç filosunu güçlendirdiklerini kaydetti.

Başkan Gümüş, "Hizmet kalitemizi arttırmak ve her türlü ihtiyaca cevap verebilmek adına araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 7 adet kamyonet, 3 adet arazöz, 1 adet platform vinç, 1 adet traktör, 1 adet mini kazıcı ve 2 adet otomobili Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyemize kazandırdık. Birimlerimize kazandırdığımız yeni araçlarımız ile hem personelimizin iş sağlığı güvenliği açısından daha modern araçlarda çalışacak hem de daha stabil bir şekilde hizmet üretecek. Menteşemize hizmet etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Sedat Peker Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı İlker Kaleli Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Enes Ünal Fatih Terim Merih Demiral Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 15:05:11. #1.13#

title