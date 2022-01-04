Menteşe Belediye meclisi toplandı

MUĞLA (Bültenler) - Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmasıyla başlayan toplantı Denetim Komisyonu Seçimi ile devam etti.

Menteşe Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kötekli Mahallesinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 137 Ada, 8 Parsel sayılı 287,80 metrekare yüzölçümlü alanın Polis Noktası olarak tahsis edilme talebi, oy çokluğu ile Meclis İnceleme Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda ayrıca Menteşe Belediyesi tarafından daha önce açılışını yapılarak hizmete sunulan Muslihittin Mahallesi'ndeki Spor Kompleksine, bir dönem Muğla sporuna katkı sağlamış,Muğla'nın spor yaşamında önemli bir yeri bulunan Ali Fuat Özge Hoca'nın isminin verilmesi görüşüldü. Spor Tesisine Ali Fuat Hoca'nın isminin verilmesi meclis üyelerinin oyları ile incelenmesi ve görüş alınması için İnceleme Komisyonuna havalesi yapıldı.

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