Menteşe Belediye ekiplerinden kar mesaisi - Haberler

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Menteşe Belediye ekiplerinden kar mesaisi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Menteşe Belediye ekiplerinden kar mesaisi

Menteşe Belediyesi ekipleri ilçede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli bir şekilde kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına başladı.

Menteşe Belediyesi ekipleri ilçede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli bir şekilde kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına başladı.

Kent merkezinde kar yağışı ile tehlike oluşturabilecek cadde ve sokaklarda kontrollerini yapan Menteşe Belediye ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışarak yol tuzlama çalışması yapacak.

Herhangi bir olumsuzluğa karşı belediyenin karla mücadele ekipleri hazır bekliyor olacak. - MUĞLA

Menteşe Belediye ekiplerinden kar mesaisi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükşehir Belediyesi, AFAD, kar, 3. Sayfa, Haberler

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