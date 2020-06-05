Menteşe aşevi yeniden açılıyor Yaşanan Korona virüs salgın sürecinde halk sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi adına kapatılan ve bu süreçte sadece ihtiyaç sahiplerine, 65 yaş üstüne, kamu personellerine yemek dağıtmaya devam eden Menteşe Belediyesi Aşevi, Pazartesi gününden itibaren vatandaşa hizmet...

Yaşanan Korona virüs salgın sürecinde halk sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi adına kapatılan ve bu süreçte sadece ihtiyaç sahiplerine, 65 yaş üstüne, kamu personellerine yemek dağıtmaya devam eden Menteşe Belediyesi Aşevi, Pazartesi gününden itibaren vatandaşa hizmet vermeye başlayacak.

Aşevinde gerekli tüm hijyen ve sosyal mesafe önlemlerinin alındığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği aşevimizi pandemi nedeniyle hizmete kapatmıştık. Hizmete kapalıyken dahi Aşevimizde ihtiyaç sahipleri, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, memleketlerine dönemeyen üniversite öğrencisi kardeşlerimize ve salgın sürecinde kritik pozisyonda görevde yapan personeller için yemek yapılmaya ve dağıtılmaya devam edildi. Pazartesi gününden itibaren aşevimizi yeniden hizmete açıyoruz. Elbette ki sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak için gerekli önlemlerimizi aldık" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA