MentalUP, yarı yıl tatilinde 5,5 milyon kez oynandı

Türk Telekom'un ortak olduğu oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP, yarı yıl tatilinde çocukların öncelikli tercihi olduğu duyuruldu. MentalUp'ın zihinsel becerileri geliştirici ve güvenilir oyunları, üç haftalık tatil süresince 5,5 milyon kez oynandığı açıklandı.

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada dijital eğitim platformlarıyla ailelerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin tercihi olmaya devam ediyor. Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi olan TT Ventures ile ortağı olduğu MentalUP, 3 haftalık yarı yıl tatilinde 5,5 milyon kez oynandı. 4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren Türkiye'nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP'ın kullanıcı sayısı 100'den fazla ülkede 6 milyonu aştığı bildirildi.

"MENTALUP, EKRAN BAĞIMLILIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR"

Açıklamanın devamında, "Oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP, hiçbir reklam içeriği barındırmıyor. Pedagog onaylı bir uygulama olan MentalUP'daki oyunlar, akademisyenler ve uzman oyun tasarımcıları birlikte hazırlanıyor. Günlük 20 dakikalık egzersiz uygulaması sayesinde ekran bağımlılığı riski azaltılıyor. İçerisinde 100'den fazla oyun ve egzersiz bulunan MentalUP, son 1 yılda 120 milyon kez oynandı. Eğlenceli ve güvenilir içerikleriyle MentalUP, uygulama marketlerinde 4.8 puanla en sevilen eğitim uygulamalarından biri oldu" denildi.

"MENTALUP, FARK YARATAN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK"

Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan; "Uzaktan eğitim sürecinde MentalUP'ın yurt içindeki ve dışındaki önemli eğitim kurumlarında kullanılmaya başlanması bizi sevindiriyor. Türk Telekom'un 2016'da PİLOT programıyla desteklediği ve daha sonra TT Ventures ile ortak olduğu MentalUP, fark yaratan çalışmalarına devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Yıldız