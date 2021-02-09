Mental epilepsililerden Kovid-19'a karşı öncelikli aşılanma talebi
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Mental epilepsililerden Kovid-19'a karşı öncelikli aşılanma talebi

09.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:43
Mental epilepsililerden Kovid-19'a karşı öncelikli aşılanma talebi

Epilepsi ve Yaşam Platformu Kurucusu Ebru Öztürk, mental epilepsililerin öncelikli aşı grubuna alınmalarını istediklerini bildirdi.

Epilepsi ve Yaşam Platformu Kurucusu Ebru Öztürk, mental epilepsililerin öncelikli aşı grubuna alınmalarını istediklerini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, mental epilepsililerin öncelikle aşılanması konusunda Sağlık Bakanlığına dilekçe verdiklerini ifade ederek, buna cevap beklediklerini kaydetti.

Epilepsinin engel derecesi belirlenemeyen dünyadaki tek hastalık olduğunu belirten Öztürk, nöbetler sürekli tekrarlamadığı için sağlıklı birinin yaptığı tüm işleri yapabilen epilepsililerin işe alınmak istenmemesinin, toplumun gelişmiş ülkelerdeki kadar bilinçlenmemesinden kaynaklandığını ifade etti.

Senede belki 1-2 kez nöbet geçiren epilepsililerin, nöbetin geleceğini hissederek kendilerini koruduklarını anlatan Öztürk, istihdam edilen epilepsililerin engelsiz kişilerden daha fazla performans göstereceğine işaret etti.

Ekonomik sebeplerle kapattıkları Epilepsi ve Yaşam Derneğinin, genel kurullara yönelik toplantı yasağının kalkmasıyla tekrar faaliyete başlayacağına dikkati çeken Öztürk, derneğin kuruluşundan sonra istihdam projelerini yetkililere sunacaklarını aktardı.

Öztürk, toplumdan tek ricalarının "kendilerine engel getirilmemesi olduğunu" vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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