Mensah, sağlık kontrolünden geçirildi Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, sağlık kontrolünden geçirildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, sağlık kontrolünden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Mensah'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen 25 yaşındaki futbolcunun, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerinin de yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA