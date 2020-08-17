Mensah, sağlık kontrolünden geçirildi
Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, sağlık kontrolünden geçirildi.
17.08.2020 21:07 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:13
Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, sağlık kontrolünden geçirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Mensah'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.
Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen 25 yaşındaki futbolcunun, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerinin de yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA