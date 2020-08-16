Mensah İstanbul'da
Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Ganalı oyuncu Bernard Mensah İstanbul'a geldi.
16.08.2020 22:32 | Son Güncelleme: 16.08.2020 23:24
Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Ganalı oyuncu Bernard Mensah İstanbul'a geldi.
Kayserispor'dan Beşiktaş'a 1 yıllık kiralık olarak gelen, 25 yaşındaki Ganalı oyuncu Bernard Mensah, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Genç oyuncu buradan konaklayacağı otele geçti.
Mensah sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı kulüp ile imza atmak için masaya oturacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA