Mensah'ın yeni saç stili

07.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:33

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah yeni saç stili yaptı.



Hes Kablo Kayserispor oyuncusu Bernard Mensah, bu kez de yeni saç stili ile dikkat çekti. Kayserispor'a geldiği günden bu yana siyah saçları bulunan Bernard Mensah, saçlarını sarıya boyattı. Cezalı olduğu için Galatasaray maçında oynayamayan ve Pazar günü oynanacak Antalyaspor maçında takımındaki yerini alacak olan Mensah, Kuş yuvasını andıran yeni saç stili ile çok dikkat çekti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA