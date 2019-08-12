Mensah ile Hasan Hüseyin ayrı çalıştı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un iki orta saha oyuncusu takımdan ayrı idman yapıyor.

12.08.2019 16:00
Mensah ile Hasan Hüseyin ayrı çalıştı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un iki orta saha oyuncusu takımdan ayrı idman yapıyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Bernard Mensah ile Hasan Hüseyin Acar takımdan ayrı idman yapıyor.

Sakatlığından ötürü ligin ilk haftasında forma giyemeyecek olan iki futbolcu, ikinci haftada Ankara'da oynanacak Ankaragücü maçına yetişmek için sıkı bir çalışma içerisinde. Antrenör eşliğinde özel çalışan iki futbolcu, hırsları ile dikkat çekiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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