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Mensah 2. golünü attı

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah son 2 maçta 2 gol attı.

10.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:24
Mensah 2. golünü attı

Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah son 2 maçta 2 gol attı.


Hes Kablo Kayserispor'da bu sezon en çok asist yapan futbolculardan birisi olan Bernard Mensah, maçı sonrasında oynadığı Antalyaspor maçında da gol attı. Ankaragücü maçında takımının tek golünü atan Ganalı futbolcu, Antalyaspor maçında da takımının ilk golünü penaltıdan kaydetti.


Bu sezon 4 asist ile oynayan Mensah, Ankaragücü maçında gördüğü kart sonrasında cezalı duruma düşmüş ve Galatasaray maçında oynamamıştı. Mensah, Antalyaspor maçında takımının ilk golünü atan isim olmuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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