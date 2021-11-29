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Menopoz açıklaması dikkat çekti

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Menopoz açıklaması dikkat çekti

Ünlülerin yaşam koçu olarak tanınan Şeyda Coşkun, önceki akşam Cihangir'de Emily's adlı mekan çıkışı görüntülendi. Coşkun'un menopoz açıklaması dikkat çekti. İşte detaylar...

Arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıkan Çoşkun, çıkaşta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kış aylarına girdiğimizi ve soğuk günlerin geldiğini dile getiren Çoşkun, "Kış aylarında daha çok protein tüketimi yapılmalı ve karbonhidratı kesmek lazım" dedi.

"MENOPOZ DÖNEMİ ÇOK ZOR"

Sözlerini sürdüren Coşkun, "Kadınların yemeyi kesmesi lazım. kış aylarında buna dikkat etmeli. Sonra zaten menopoz dönemi çok zor bir süreç. Kilo veremiyor insan... Sağlam bir beslenme programı yapmak şart." diye konuştu.

Menopoz açıklaması dikkat çekti

Menopoz açıklaması dikkat çekti

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