"Menkul kıymetleştirme model olarak kullanılabilir"

19.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:21

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Kızılkaya Yıldız, menkul kıymetleştirmenin bankalar açısından ilave fon oluşturabileceğini belirterek, "Menkul kıymetleştirmeyi proje finansmanı kredileri için bir model olarak kullanmak mümkün." dedi.