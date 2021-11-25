Mengen Kaymakamı öğretmenler için bağlama çalarak türkü söyledi - Haberler
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Mengen Kaymakamı öğretmenler için bağlama çalarak türkü söyledi

AA / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel
Mengen Kaymakamı öğretmenler için bağlama çalarak türkü söyledi

Mengen Kaymakamı Ender Ekrem Ergün, ilçede Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen gecede, bağlama çalarak söylenen türkülere eşlik etti.

Mengen Kaymakamı Ender Ekrem Ergün, ilçede Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen gecede, bağlama çalarak söylenen türkülere eşlik etti.

Mengen'de kaymakamlık tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla müzik dinletisi düzenlendi.

İlçede görev yapan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen etkinliği ziyaret eden Kaymakam Ergün bir süre çalınan müzikleri dinledi, daha sonra eline bağlamayı alarak türkülere eşlik etti.

Ergün, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere derslerden daha öncelikli olarak mutlu olabilmeyi öğretmek gerektiğini ifade eden Ergün, "Öğrencilerimizi birlikte mutlu edebiliriz. Tüm öğretmenlerimizin bu güzel gününü kutluyorum, yanınızda olmaktan mutluyum." dedi.

Mengen Kaymakamı öğretmenler için bağlama çalarak türkü söyledi

Mengen Kaymakamı öğretmenler için bağlama çalarak türkü söyledi

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AA / İsmail Kabasakal - Son Dakika Haberleri

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