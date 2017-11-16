Mengen'in Aşçıları Kağıt Rölyef Üzerine İşlendi

Bolu'nun Mengen ilçesinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Halk Eğitim Merkezi tarafından "Mengen" konulu hediyelik kağıt rölyefler hazırlandı.



Mengen Halk Eğitimi Merkezi idareci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "Mengen" konulu hediyelik kağıt rölyef çalışmaları kapsamında ilçenin çeşitli bölgelerinde bulunan aşçı heykelleri rölyeflere işlendi.



Yaptıkları çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Mengen Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Çevik, Mengen'de hediyelik eşya konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti.



Hem ilçeye gelen misafirler hem de Mengen'den ilçe dışına yapılan ziyaretlerde götürülmek üzere Mengen'e özgü hediye konusunda sıkıntı yaşandığını gözlemlediklerini ifade eden Çevik, bu eksikliği gidermek üzere bu çalışmayı yapma fikri doğduğunu ifade etti.



Çevik, ilerleyen dönemde Mengen bezi üzerine Mengen köy nakışı desenli gömlek çalışması da yapmak istediklerini anlatarak, bununla ilgili altyapı çalışmalarına başladıklarını ve çalışmalar tamamlandığında bunun da eğitimlerinin verileceğini ifade etti.