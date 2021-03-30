Mengen'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mengen'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel
Mengen'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında şerit boyama etkinliği yapıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında şerit boyama etkinliği yapıldı.

Kaymakam Betül Büyükkılıç, Mengen Atatürk Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerle yaya geçidine kırmızı çizgi çekti.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yaya geçitlerinin nasıl kullanılacağı yönünde öğrencilere bilgi verdi, sürücülere kuralları hatırlattı.

Etkinliğe daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Akalın Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Okay Yokuşlu Mesut Bakkal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mengen'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 16:55:12. #1.15#
title