Mengen'de vatandaşların esnafa olan borçlarını ödemek için kampanya başlatıldı Bolu'nun Mengen ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara detsek olmak amacıyla "İyilikte Payınız Olsun" ismiyle yardım kampanyası başlatıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara detsek olmak amacıyla "İyilikte Payınız Olsun" ismiyle yardım kampanyası başlatıldı. Mengene Kaymakamlığı tarafından koordine edilen kampanya kapsamında, ilk ödemeyi Kaymakam Betül Büyükkılıç yaptı. Büyükkılıç, bir iş yerine vatandaşların borçlarını ödeyerek başlattığı kampanyaya hayırseverlerin destek vermesi için çağrıda bulundu. Kaynak: AA